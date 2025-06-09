منظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداء على سفينة مادلين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت منظمة التعاون الإسلامي نثمن الجهود والمبادرات الإنسانية وفعاليات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، ونطالب بالإفراج الفوري عن الناشطين الدوليين وتوفير الحماية لجميع العاملين في المجالين الإنساني والطبي والإعلامي.

نؤكد على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة.

نجدد دعوتنا لجميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف جميع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتدمير والتجويع والحصار التي يرتكبها ضد قطاع غزة.