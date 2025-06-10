عراقجي يؤكد على عزم إيران لاستخدام جميع الطاقات لتوسيع العلاقات والتعاون مع الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقاء "تشونغ بيو"، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى طهران، مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، تباحث الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول آخر مستجدات العلاقات الثنائية في إطار اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين، بالإضافة إلى أهم القضايا المطروحة في مجال التعاون الإقليمي والدولي بين طهران وبكين.

وأشار وزير الخارجية إلى التوجه الإيجابي للغاية في العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والصين في مختلف المجالات التي تهم البلدين، واعتبر إرادة قادة وكبار المسؤولين في البلدين لتوسيع العلاقات والتنفيذ الجاد لاتفاقية التعاون لـ 25 عامًا القادمة أمرًا بالغ الأهمية، وأكد عزم جمهورية إيران الإسلامية على استخدام جميع الطاقات لتوسيع العلاقات والتعاون مع الصين.

ووصف عراقجي مواقف الصين البناءة تجاه التطورات الإقليمية والدولية بأنها قيّمة، واعتبر من الضروري مواصلة وتعزيز المشاورات لمواجهة التوجهات الأحادية والمتنمرة على الساحة الدولية.

وأعرب وزير الخارجية عن ثقته بأن زيارة الرئيس بزشكيان المرتقبة للصين ستكون نقطة تحول في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

ومن جانبه أعرب السفير الصيني، عن ارتياحه للعلاقات الجيدة والمتينة بين إيران والصين، واعتبر زيارة الرئيس بزشكيان المرتقبة للصين مهمة في دفع اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين، وقيّم هذا التعاون بأنه يعزز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني وأهمية استمرار الدور البناء للصين في هذا الصدد.

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