نشر الدفعة الأولى من الوثائق الاسرائيىلة..تنسيق وثيق بين غروسي والكيان الصهيوني +الوثيقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم نشر المجموعة الأولى من الوثائق الحساسة التي حصلت وزارة الامن الايرانية عليها من خلال عملية استخباراتية معقدة في داخل الكيان الصهيوني.

واوضحت وكالة فارس للأنباء بهذا الخصوص انها تظهر المجموعة الأولى من الوثائق التي تم الحصول عليها من الكيان الصهيوني أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كان لديه تعاون كامل وتنسيق وثيق مع هذا الكيان ضد إيران ونفذ أوامره بالكامل.

وفقا للوثائق، فان أن غروسي بدأ تعاونه مع الكيان منذ 2016 وقام بتنسيق التقارير ضد الأنشطة النووية السلمية لإيران.

إحدى الوثائق تكشف التنسيق بين الكيان وغروسي لإثارة الأجواء ضد إيران بعد 5 أشهر فقط من إبرام الاتفاق النووي.

كما ان الوثائق تكشف عن التنسيق المباشر بين ممثلة الكيان الصهيوني Merav Zafary-Odiz وغروسي

وإحدى الوثائق تكشف أن Merav Zafary-Odiz ممثلة إسرائيل في الوكالة طلبت لقاء فورياً مع غروسي بتاريخ 10 مايو 2016.

تشير الوثائق إلى أن Merav Odiz كانت مكلفة بإبعاد الرأي العالمي عن البرنامج النووي الإسرائيلي غير السلمي و أن Merav Zafary-Odiz كانت مكلفة بالتشويش على البرنامج النووي الإيراني السلمي.

هذا وأعلنت وزارة الامن الايرانية قبل ايام ان رجالها تمكنوا من الحصول على مجموعة كبيرة من الوثائق الحساسة الامنية والنووية للكيان الصهيوني من خلال عملية معقدة نفذوها داخل الاراضي االمحتلة.

/نهاية/