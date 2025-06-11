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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٤٥ ص

حظر تجوال في لوس أنجلوس.. وترامب يصف المتظاهرين بـ "الحيوانات"

حظر تجوال في لوس أنجلوس.. وترامب يصف المتظاهرين بـ "الحيوانات"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتظاهرين في مدينة لوس أنجلوس بأنهم "حيوانات"، واتهمهم بأنّهم "يحملون أعلام دول أخرى بفخر".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زعم ترامب، في خطابه أمام جنود في قاعدة فورت براغ في نورث كارولاينا أمس الثلاثاء، أن لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من "أعداء أجانب".

وقال: "هذا الانفلات الأمني لن يستمر. لن نسمح بمهاجمة عناصر أمن فيدراليين. لن نسمح باجتياح مدينة أميركية واحتلالها من قبل أعداء أجانب".

ورأى أنّ ما تشهده كاليفورنيا هو "هجوم شامل على السلم والنظام العام والسيادة الوطنية، ينفذه مثيرو شغب يرفعون أعلاماً أجنبية بهدف مواصلة اجتياح أجنبي" للولايات المتحدة.

وندّد ترامب بحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم وبالرئيس السابق جو بايدن.

/انتهى/

رمز الخبر 1959108

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