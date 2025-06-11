إيران ستبني محطة طاقة نووية بقدرة 5000 ميغاواط في تشابهار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، فدا حسين مالكي في مقابلة صحفية الى زيارة أعضاء هذه اللجنة لأجزاء مختلفة من منظمة الطاقة الذرية وقال: "كانت زيارة أعضاء لجنة الأمن القومي إلى مركز مفاعل الشهيد فخري زاده للأبحاث في طهران زيارةً متخصصةً، وكان الهدف منها تعريف أعضاء اللجنة بأحدث الإنجازات العلمية والبحثية".

صرح نائب أهالي زاهدان في البرلمان: "لقد كان إنجاز علمائنا الشباب في صناعة الأدوية ومختلف الصناعات الخفيفة والثقيلة جليًا، وبالطبع، طُرحت قضايا أخرى، وتقرر أن تتابع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان مشاكل منظمة الطاقة الذرية".

وأضاف النائب في البرلمان أنه نظرًا لاختلال توازن الطاقة في البلاد، وتأكيد قائد الثورة الاسلامية على بناء محطات طاقة بقدرة إجمالية تبلغ 20 ألف ميغاواط، أبدى الروس استعدادهم، وأن منظمة الطاقة الذرية تدرس هذا الأمر.

صرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني: "بعد المتابعة، سيتم بناء محطة طاقة بقدرة 5000 ميغاواط في محافظة سيستان وبلوشستان، ومن المرجح أن الأعمال التحضيرية لها قد يكتمل في تشابهار، وستتولى شركة إيران مكران هذا العمل، كما تقرر بناء بقية محطات الطاقة في بوشهر نفسها. وبالطبع، فإن النقطة المهمة هي أن مشاركة منظمة الطاقة الذرية في بناء محطات الطاقة تُعدّ خطوة كبيرة جدًا في حل مشاكل اختلال توازن الطاقة التي نعاني منها في البلاد".

ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد فشلت سابقًا في الوفاء بالتزاماتها في تجهيز وتطوير محطة بوشهر للطاقة النووية، هل يُعتبر التعاون مع روسيا في بناء ثماني محطات طاقة قرارًا صائبًا؟ صرح المالكي: فيما يتعلق بمن فشل، يجب أن أقول إن المشكلة كانت لدى كلا الجانبين، أي أنهم أعلنوا سابقًا عن استعدادهم، ولكن كان هناك عمل تمهيدي أقل، لكن التركيز الآن ينصب أكثر على القوات الإيرانية المتخصصة، وفيما يتعلق بمحطة بوشهر للطاقة ومواصلة بناء محطات طاقة جديدة، هناك احتمال كبير أن نسلم واحدة أو أكثر من محطات الطاقة للروس".

وأوضح نائب أهالي زاهدان في البرلمان: "لم تعلن الصين بعد عن استعدادها في هذا الصدد، ولكن إذا كانت قد أعلنت، فهي بالتأكيد من بين الدول التي تهتم بها إيران".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لم تصل إلى نتيجة بعد، هل يمكن أن يكون لنبأ بناء روسيا لثماني محطات طاقة نووية أي تأثير على المفاوضات؟ قال مالكي: "على الرغم من أن الفريق التفاوضي الإيراني كان متشائمًا بعض الشيء منذ الجولة الخامسة من المفاوضات، بسبب الألاعيب السياسية التي يمارسها الصهاينة واللوبي القوي الذي يمارسونه في امريكا، فإننا لسنا متشائمين للغاية ولسنا متفائلين للغاية أيضًا".

وأضاف النائب: "تمر المفاوضات بمراحل فنية وقانونية صعبة، وإيران عازمة على الوصول إلى نتيجة، والأمريكيون، المتأثرون باللوبي الصهيوني، يسعون أيضًا إلى الوصول إلى نتيجة في المفاوضات. ومع ذلك، فإن نقاش الأمريكيين يتركز في الغالب حول التخصيب، وفي بعض المجالات التي انحرف الأمريكيون فيها، كان لإيران رد فعل، وعلى الأمريكيين قبول ذلك، لأن التخصيب مُرسخ بنسبة 100% في حياة الشعب الإيراني، ولا يمكن امريكا أن نسعى إلى إلغائه".

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: عندما بدأت إيران التخصيب لم تطلب الإذن من الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، ولكن من أجل أن يكون هناك تسامح بشأن التخصيب فنحن مستعدون للمفاوضات، ولكن القول بأن التخصيب سيتم تفكيكه بالكامل أمر غير مقبول لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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