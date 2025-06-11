الصين تؤكد استعدادها لإحداث نقلة نوعية في التعاون العلمي والتكنولوجي مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني، دينغ تشي شنغ، نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية، حسين أفشين، على هامش المؤتمر الثاني لمبادرة "الحزام والطريق" الذي عُقد في تشنغدو بمقاطعة سيتشوان، والذي ركّز على التبادل العلمي والتكنولوجي.

وفي هذا اللقاء، أكد دينغ على أهمية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين، وقال: "الصين مستعدة لتنفيذ خطة التعاون الشاملة الصينية الإيرانية على أكمل وجه، بالتعاون مع إيران، وتعزيز التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق كما نتطلع إلى تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بما يعود بفوائد ملموسة أكبر على شعبي البلدين".

وأكد أفشين بدوره أهمية خاصة على تطوير العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً: "إيران مهتمة بتعزيز الروابط الشعبية مع الصين، وهي مستعدة لدفع برنامج التعاون الشامل قدمًا وتحقيق تقدم جديد في التعاون العلمي والتكنولوجي".

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