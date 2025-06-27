إنتاج مادة 68Ga-RM2 الصيدلانية المشعة لتصوير الأورام في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إطار مشروع علمي، أنتجت إيران المستحضر التشخيصي الإشعاعي 68Ga-RM2 بنقاء إشعاعي يزيد عن 99% وكفاءة تزيد عن 85%. بعد اختبار الاستقرار والتقييم السريري المسبق، وصل هذا المركب إلى عينة سريرية قابلة للحقن، وفي الدراسات الخلوية والحيوانية، أظهر خصوصيته العالية في الارتباط بالأورام ذات مستقبلات GRP دون إشراك الأنسجة غير المستهدفة.

يتمتع هذا المستحضر الصيدلاني الإشعاعي بإمكانيات عالية في التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني في أنواع السرطان مثل سرطان الثدي، وورم الدماغ، والبروستاتا، ويمكن استخدامه كأداة تكميلية في اتخاذ قرارات العلاج.

ويعد إنتاج هذا المستحضر الصيدلاني الإشعاعي في معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية مثالاً على القدرة العلمية للبلاد في تطوير التقنيات الطبية الحديثة وخطوة نحو تحسين البنية التحتية المحلية في مجال التصوير الجزيئي.

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