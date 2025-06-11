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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٠٦ م

عارف يتابع هاتفيا مجريات الحريق بميناء دير في بوشهر

عارف يتابع هاتفيا مجريات الحريق بميناء دير في بوشهر

تحدث نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف هاتفيا في أعقاب حادث الحريق الذي اندلع في مصنع كاوه للميثانول والبتروكيماويات في میناء دير بمحافظة بوشهر، مع محافظ بوشهر لإطلاعه على آخر تطورات الحادث وجهود الإغاثة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن في أعقاب حادث الحريق الذي اندلع في مصنع كاوه للميثانول البتروكيماويات في بندر دير بمحافظة بوشهر، تحدث النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، محافظ بوشهر ارسلان زارع، عبر الهاتف لإطلاعه على آخر تطورات الحادث، وجهود الإغاثة، والإجراءات المتخذة، وحالة المصابين.

أكد عارف على ضرورة تسريع عملية الإغاثة، والتعامل الكامل مع حالة المصابين، والتحقيق الفوري في أبعاد الحادث.

كما قدم محافظ بوشهر أرسلان زارع تقريرا عن التدابير الأولية، بما في ذلك إرسال قوات الإنقاذ وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء الفنيين إلى مكان الحادث، وأكد أن جميع الأجهزة ذات الصلة على أهبة الاستعداد.

/انتهى/

رمز الخبر 1959122
شیرین سماره

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