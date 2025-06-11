عارف يتابع هاتفيا مجريات الحريق بميناء دير في بوشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن في أعقاب حادث الحريق الذي اندلع في مصنع كاوه للميثانول البتروكيماويات في بندر دير بمحافظة بوشهر، تحدث النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، محافظ بوشهر ارسلان زارع، عبر الهاتف لإطلاعه على آخر تطورات الحادث، وجهود الإغاثة، والإجراءات المتخذة، وحالة المصابين.

أكد عارف على ضرورة تسريع عملية الإغاثة، والتعامل الكامل مع حالة المصابين، والتحقيق الفوري في أبعاد الحادث.

كما قدم محافظ بوشهر أرسلان زارع تقريرا عن التدابير الأولية، بما في ذلك إرسال قوات الإنقاذ وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء الفنيين إلى مكان الحادث، وأكد أن جميع الأجهزة ذات الصلة على أهبة الاستعداد.

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