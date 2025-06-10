قائد الثورة الاسلامية یشید باحتفالات عيد الغدير في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سماحة قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) عن احتفالات عيد الغدير :"غياب الناس عن المشاهد الدينية هو استراتيجية من قبل الأعداء. لماذا يتم السخرية من مسيرة الأربعين؟ ولماذا يتم التشكيك في الاحتفالات الكبرى مثل احتفالية عيد الغدير أو نصف شعبان في شوارع طهران، رغم عظمتهما؟"

وأضاف سماحته:"كانت احتفالية عيد الغدير في طهران حدثًا غير عادي! لا أدري إن كنتم قد شاهدتم ذلك أم لا؛ لكنني شخصيًا تابعت الحدث عبر التلفاز، وقد أخبرني بعض الذين حضروا كيف كانت الأجواء. هل رأيتم كيف شارك في هذه الاحتفالية المليونية جميع أنواع الناس؟ هؤلاء هم مؤيدو الدين، وهؤلاء هم أنصاره."

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