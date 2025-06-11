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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٠٨ م

وزير الصناعة الايراني: اتفقنا مع عُمان وباكستان على تصدير السلع باستخدام اتفاقية التجارة التفضيلية

وزير الصناعة الايراني: اتفقنا مع عُمان وباكستان على تصدير السلع باستخدام اتفاقية التجارة التفضيلية

صرّح وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني بأن وزارته اتفقت مع عُمان وباكستان على تصدير السلع باستخدام اتفاقية التجارة التفضيلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدلى محمد أتابك بهذه التصريحات اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن إيران اتفقت مع سلطنة عُمان وباكستان على تصدير السلع باستخدام اتفاقية التجارة التفضيلية.

وأوضح أن الهدف النهائي للحكومة هو تسهيل عمليات التصدير والاستيراد بحرية ودون تدخل مباشر من الحكومة، شريطة أن يشرف البنك المركزي الإيراني إشرافًا كاملاً على هذه العملية لضمان سلامة ودقة المعاملات.

وشدد وزير الصناعة الإيراني على أهمية مراقبة العملة وضبطها ومنع تهريبها من البلاد بشكل غير قانوني.

وأردف أتابك قائلا أن إيران وقعت اتفاقيات مع عُمان وباكستان لتصدير السلع بموجب اتفاقية التجارة التفضيلية.

واشار وزير الصناعة الإيراني على أهمية تسهيل وتسريع العمليات، مؤكدا أنه ينبغي على البنك المركزي الإيراني تسهيل توفير النقد الأجنبي للمصدرين والمستوردين، بحيث يأخذ البنك المركزي الإيراني في الاعتبار تبسيط توفير النقد الأجنبي.

/انتهى/

رمز الخبر 1959126
جواد ماستری فراهانی

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