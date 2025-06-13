الدول الغربية تلتزم الصمت بعد الضربات الصهيونية على إيران رافضا ادانتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها علقت بعض الدول الأوروبية على عدوان الكيان الإسرائيلي على إيران، داعيةً إيران إلى ضبط النفس، رافضةً إدانة العدوان.

التزمت دول أوروبية مختلفة الصمت بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع نووية إيرانية ومناطق مدنية في مدن في أنحاء البلاد فجر الجمعة.

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور باللغة الفرنسية على موقع X، بأن فرنسا تراقب عن كثب تصاعد الوضع الأمني في المنطقة في أعقاب الضربات الإسرائيلية على إيران.

وكتب بارو: "تراقب فرنسا عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، بالتنسيق الوثيق مع شركائها. ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي".

وأضاف أن فرنسا "أعربت مرارًا وتكرارًا عن قلقها العميق بشأن البرنامج النووي الإيراني".

كما ادعى وزير الخارجية التشيكي بأن الضربات الإسرائيلية على إيران كانت رد فعل معقول بالنظر إلى طموحات طهران النووية ودعمها للجماعات التي تسعى إلى تدمير إسرائيل.

وقال يان ليبافسكي للصحفيين في براغ بأن إيران "تدعم العديد من الأطراف، بما في ذلك حركتا حزب الله وحماس، بهدف تدمير دولة إسرائيل، وتسعى أيضًا إلى امتلاك قنبلة نووية".

والحكومة البريطانية دعت إلى ضبط النفس بعد العدوان الإسرائيلي. دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "جميع الأطراف" إلى تهدئة التوترات، بعد أن شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على مواقع نووية ومناطق مدنية في إيران.

وأضاف إن التقارير عن هذه الضربات مثيرة للقلق، ونحث جميع الأطراف على التراجع وخفض التوترات بشكل عاجل. التصعيد لا يخدم أحدًا في المنطقة. يجب أن يكون الاستقرار في الشرق الأوسط هو الأولوية، ونحن نتواصل مع شركائنا لخفض التصعيد. حان وقت ضبط النفس والهدوء والعودة إلى الدبلوماسية.

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