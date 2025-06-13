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١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:١١ م

خلال اتصال هاتفي مع عراقجی؛

وزير الخارجية الأردني يدين عدوان الكياني الصهيوني على إيران

وزير الخارجية الأردني يدين عدوان الكياني الصهيوني على إيران

أدان وزير الخارجية الأردني، ايمن الصفدي عدوان الكيان الصهيوني على في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي عصر اليوم مع وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي، بشدة هجمات الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفًا إياها بانتهاك صارخ لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشكر وزير الخارجية الايراني بدوره وزير الخارجية الأردني على الاتصال وموقفه في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على بلدنا، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتحرك بكل حزم لحماية سيادتها وشعبها وأمنها الوطني، وسترد بحزم على عدوان الكيان الصهيوني غير القانوني والجبان.

/انتهى/

رمز الخبر 1959219
جواد ماستری فراهانی

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