وزير الخارجية الأردني يدين عدوان الكياني الصهيوني على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي عصر اليوم مع وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي، بشدة هجمات الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفًا إياها بانتهاك صارخ لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشكر وزير الخارجية الايراني بدوره وزير الخارجية الأردني على الاتصال وموقفه في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على بلدنا، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتحرك بكل حزم لحماية سيادتها وشعبها وأمنها الوطني، وسترد بحزم على عدوان الكيان الصهيوني غير القانوني والجبان.

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