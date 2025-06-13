هجمات صاروخية صهيونية على قاعدة "نوجه" الجوية في همدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نفذ الكيان الصهيوني منذ ساعات الفجر الأولى هجوماً صاروخياً أصاب بعض نقاط قاعدة "نوجه" الجوية في مدينة همدان. القاعدة تضررت جراء هذه الهجمات، وأن جميع طائرات القاعدة في حالة تأهب قصوى حاليًا.

في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهجوم على قاعدة سوباشي الدفاعية في محافظة همدان، لم تُسجّل، لحسن الحظ، أي إصابات أو وفيات في هذه المنطقة.

ودعا معاون الشؤون السياسية لمحافظة همدان المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء، مشدداً على أن جميع الأخبار والبيانات ستصدر بشكل رسمي ودقيق من الجهات المختصة، وناشد المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات أو إعادة نشر الأخبار غير الرسمية وغير المؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا واستشهد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء سلامي وقائد مقر خاتم الأنبياء، اللواء غلامعلي رشيد وعدد من العلماء النوويين، في الهجوم الإرهابي الذي شنه النظام الصهيوني على طهران.

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