 عراقجي: إيران سترد بشكل حاسم على عدوان الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أدان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية سيد عباس عراقجي صباح اليوم، الهجمات العسكرية التي شنها الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصفها بأنها تصعيد خطير للغاية للتوتر الإقليمي، وانتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد واضح للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشكر وزير الخارجية مصر على اتصالها وموقفها في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على إيران، مؤكداً: هذا الهجوم انتهاك واضح لسيادة إيران وسلامة أراضيها وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، وأن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد رداً حاسماً على هذا العدوان الصهيوني، استناداً إلى حق الدفاع المشروع.

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