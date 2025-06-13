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١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٥٧ م

أبو عبيدة: الاحتلال يواصل ارتكاب أخطاء استراتيجية تُقربه من زواله

أبو عبيدة: الاحتلال يواصل ارتكاب أخطاء استراتيجية تُقربه من زواله

أعرب أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام “الجناح العسكري لحركة حماس” عن التضامن مع إيران في وجه العدوان الاسرائيلي الذي يأتي لدعمها للمقاومة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد أبو عبيدة في تصريح عبر قناته على التيلغرام على أن العدوان على إيران يأتي في المقام الأول بسبب وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الكبير لمقاوميه الشرفاء.

كما نعى القادة الإيرانيين وشهداءها الذين ارتقوا جراء هذا الاعتداء الاسرائيلي.

وشدد على إن العدو الاسرائيلي واهم كل الوهم إن ظن أن هذه الضربات الغادرة يمكن أن تقوض جبهات المقاومة أو تثبّت أركان هذا الكيان الهشّ في المنطقة.

وتابع ابو عبيدة ” بل على العكس تماماً هو يواصل ارتكاب أخطاءٍ استراتيجية متتالية ستُقربه من زواله المحتوم بإذن الله”.

/انتهى/

رمز الخبر 1959225

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