حماس تدين العدوان الأمريكي على أراضي وسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد البيان أن هذا العدوان الغاشم يُعدّ تصعيدًا خطيرًا، وانسياقًا أعمى وراء أجندات الاحتلال الصهيوني المارق، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للسِّلم والأمن الدوليين.

و تابع : وإذ ندين هذا العدوان الإجرامي، فإنّنا نعتبره نموذجًا صارخًا لسياسة فرض الهيمنة عبر منطق القوة، وعدوانًا يقوم على قانون الغاب، ويتناقض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية.

و أوضحت حماس أنها تحمّل الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا العدوان.

و أكدت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) تضامنها مع الأشقاء في الجمهورية الإسلامية، قيادةً وشعبًا، وثقتها الكاملة في قدرة إيران على الدفاع عن سيادتها ومصالح شعبها، ومواجهة هذا العدوان، الذي لن يُضعف عزيمة الشعب الإيراني وقيادته أمام قوى الاستكبار العالمي.

كما أدانت لجان المقاومة في فلسطين العدوان الأمريكي الهمجي الغادر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية واعتبرت هذا العدوان تصعيدا خطيرا وعدوانا يستهدف الأمة كلها ويستدعي موقفاً موحداً من كل أحرار الأمة لردع المعتدين المستكبرين.

وصرّح المتحدث باسم مركز إدارة الأزمات في محافظة قم: انه "قبل ساعات، وبعد تفعيل الدفاع الجوي وتحديد أهداف معادية، تعرّض جزء من موقع فوردو النووي لهجوم جوي من قبل سلاح الجو المعادي".

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