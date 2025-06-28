 قتلى وجرحى باستهداف القسام 4 حفارات للاحتلال شرقي خان يونس

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وسائل الاعلام، انها قالت الكتائب في بلاغ عسكري: رصد مجاهدونا عدداً من جنود الاحتلال قتلى وجرحى في مكان الاستهداف إضافة إلى هبوط الطيران المروحي للإخلاء وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

وفي بلاغ آخر أكدت كتائب القسام: تمكن مجاهديها أمس الجمعة من استهداف دبابة “ميركفاه” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بعبوتين أرضيتين شديدتي الانفجار في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

ومساء أمس أعلنت كتائب القسام أنها دكت تجمعًا لجنود وآليات العدو في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار المتوسط.

كما دكت بالاشتراك مع سرايا القدس تحشدات العدو في محيط مسجد حليمة جنوب المدينة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وتواصل المقاومة بقيادة كتائب القسام التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة، رغم الإبادة الجماعية والعدوان المستمر منذ أكثر من 20 شهرًا.

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