  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٢٠ م

 قتلى وجرحى باستهداف القسام 4 حفارات للاحتلال شرقي خان يونس

 قتلى وجرحى باستهداف القسام 4 حفارات للاحتلال شرقي خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت اليوم السبت، 4 “حفّارات” -بواقر- هندسية صهيونية بقذائف “الياسين 105” واشتعال النيران فيها شرق خان يونس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وسائل الاعلام، انها قالت الكتائب في بلاغ عسكري: رصد مجاهدونا عدداً من جنود الاحتلال قتلى وجرحى في مكان الاستهداف إضافة إلى هبوط الطيران المروحي للإخلاء وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

وفي بلاغ آخر أكدت كتائب القسام: تمكن مجاهديها أمس الجمعة من استهداف دبابة “ميركفاه” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بعبوتين أرضيتين شديدتي الانفجار في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

ومساء أمس أعلنت كتائب القسام أنها دكت تجمعًا لجنود وآليات العدو في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار المتوسط.

كما دكت بالاشتراك مع سرايا القدس تحشدات العدو في محيط مسجد حليمة جنوب المدينة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وتواصل المقاومة بقيادة كتائب القسام التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة، رغم الإبادة الجماعية والعدوان المستمر منذ أكثر من 20 شهرًا.

/انتهى/

رمز الخبر 1960020
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات