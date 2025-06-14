نيويورك تايمز: البرنامج النووي الإيراني لا يزال سليماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال دون أضرار، رغم الهجمات الإسرائيلية على منشآت نطنز النووية واغتيال العلماء الإيرانيين.

وفي تصريحات له بعد الهجمات، قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن الهجمات استهدفت منشآت نطنز وفردو وأصفهان، مشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بنطنز كانت في الغالب سطحية، حيث أن معظم المنشآت تحت الأرض، وأن هناك تسرباً طفيفاً لم يؤثر على البيئة الخارجية.

كما أكد محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن موقع شهيد أحمدي روشن في نطنز تعرض أيضاً للهجوم. وأوضح أن هذه الهجمات كانت متكررة، وأن المنفذين حاولوا، من خلال خطة مسبقة، إلحاق أكبر قدر من الاضرار بالمنشآت النووية. ولحسن الحظ، كانت الأضرار سطحية ولم تسجل أي خسائر بشرية.

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