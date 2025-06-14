دكّ الكيان الصهيوني بـ 200 صاروخ باليستي من إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت قناة 12 التلفزيونية التابعة للكيان الصهيوني أنه منذ بدء الهجمات الصاروخية الإيرانية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المحلي يوم الجمعة، تم إطلاق 200 صاروخ باليستي نحو "إسرائيل".

يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن الهجوم الصاروخي التالي على "إسرائيل" سيشمل حوالي 2000 صاروخ، أي ما يعادل 20 ضعفًا من حجم الهجوم السابق.

كما أكد مراسل شبكة الميادين أن الصواريخ الإيرانية تمكنت من تجاوز طبقات نظامي الدفاع الجوي "باتريوت" و"حيتس"، لتصل إلى أهدافها المحددة في الأراضي المحتلة.

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