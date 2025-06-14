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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:١٧ م

دكّ الكيان الصهيوني بـ 200 صاروخ باليستي من إيران

دكّ الكيان الصهيوني بـ 200 صاروخ باليستي من إيران

أقرت وسائل الإعلام التابعة للكيان الصهيوني بأنه منذ بدء الهجمات الإيرانية، تعرضت الأراضي المحتلة لاستهداف لا يقل عن 200 صاروخ باليستي.

أفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت قناة 12 التلفزيونية التابعة للكيان الصهيوني أنه منذ بدء الهجمات الصاروخية الإيرانية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المحلي يوم الجمعة، تم إطلاق 200 صاروخ باليستي نحو "إسرائيل".

يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن الهجوم الصاروخي التالي على "إسرائيل" سيشمل حوالي 2000 صاروخ، أي ما يعادل 20 ضعفًا من حجم الهجوم السابق.

كما أكد مراسل شبكة الميادين أن الصواريخ الإيرانية تمكنت من تجاوز طبقات نظامي الدفاع الجوي "باتريوت" و"حيتس"، لتصل إلى أهدافها المحددة في الأراضي المحتلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1959287
یاسر المصری

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