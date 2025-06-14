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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:١٢ م

وزير دفاع باكستان: نقف إلى جانب إيران بكل الوسائل الممكنة

وزير دفاع باكستان: نقف إلى جانب إيران بكل الوسائل الممكنة

أعلن خواجه آصف في تصريحاته خلال اجتماع مجلس النواب، أن باكستان ستقف إلى جانب إيران في مواجهة التحديات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد خواجه آصف، وزير دفاع باكستان، خلال اجتماع مجلس النواب في بلاده، أن الحرب بين إيران وإسرائيل مستمرة حالياً. وأشار إلى أن إسرائيل قد شنت هجوماً على إيران ليلة الجمعة، مستهدفةً المنشآت العسكرية الإيرانية، مما أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين.

وأضاف آصف أن إيران هي جارة لنا وقد كانت لدينا علاقات جيدة معها لقرون. وفي ظل هذه الأزمة، سنقف إلى جانب إيران بكل الوسائل الممكنة وسنحمي مصالحها. وأكد أن الإيرانيين هم إخوتنا، وأن آلامهم وآلامنا هي آلام مشتركة.

كما أشار إلى أن إسرائيل تستهدف كل من اليمن وإيران وفلسطين، مشدداً على ضرورة اتحاد العالم الإسلامي. وحذر من أنه إذا لم يتحد العالم الإسلامي اليوم وظللنا صامتين، فإن الدور سيأتي على الجميع.

/انتهى/

رمز الخبر 1959276
یاسر المصری

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