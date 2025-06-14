قطر تؤيد جهود توحيد الصفوف وممارسة الضغط الجماعي لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بزشكيان عبّر في بداية الاتصال عن شكره وامتنانه لموقف قطر المتضامن مع إيران، شعبًا وحكومة، في ظل الهجمات الأخيرة، مؤكدًا أنه "منذ اليوم الأول لوصولي إلى الرئاسة، سعيت لتقوية التعاون مع دول الجوار والدول الإسلامية بهدف تحقيق النمو والازدهار في المنطقة، لكن الكيان الصهيوني سعى منذ البداية لعرقلة هذه المساعي وإثارة الفوضى".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة، رغم مزاعمها السابقة بعدم سماحها لإسرائيل بالتصعيد ضد إيران دون تنسيق، اليوم تدعم هذه الاعتداءات وتحاول فرض مطالبها علينا عبر الضغط والتهديد.

وأوضح بزشكيان أن "الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني تظهر طبيعته العدوانية وعدم احترامه لحقوق الإنسان"، مشددًا على أن "التضامن والتنسيق بين الدول الإسلامية قادر على وضع حدّ لتجاوزات هذا الكيان، خاصة بحق الشعب الفلسطيني في غزة".

ومن جهته، عبّر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن خالص تعازيه وتعاطفه مع إيران، مدينًا "بأشد العبارات هذا العدوان الجبان"، ومؤكدًا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تملك الحق الكامل في الرد على هذا الاعتداء".

وأضاف: "قطر تقف إلى جانب إخوانها في إيران، وتدعم مواقفكم الداعية للحوار والتفاهم من أجل حلّ الخلافات، وترسيخ السلام في المنطقة"، مؤكّدًا أن قطر ستنقل هذا الموقف عبر قنواتها الدبلوماسية إلى بقية دول العالم، كما أنها تؤيد جهود توحيد الصفوف وممارسة الضغط الجماعي لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني.

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