عراقجي: الهجوم وقع أثناء مفاوضاتنا مع أمريكا والعدو ارتكب خطأ كبيرا بجر الحرب الى الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عراقجي أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعتبر نفسه ملزمًا بالقوانين الدولية، مضيفًا أن هذا الكيان قد تجاوز خطًا أحمر جديدًا في القانون الدولي من خلال هجومه على المنشآت النووية. وللأسف، فقد واجهنا تجاهلًا من مجلس الأمن.

وشكر عراقجي جميع سفراء الدول الذين أدانوا هذا الهجوم، مشيرًا إلى أن هناك دولًا تدعي الحضارة والالتزام بالقانون الدولي، لكنها بدلاً من إدانة إسرائيل، قامت بإدانة إيران بتهمة الاعتداء.

وأكد وزير الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دفاعها المشروع عن النفس بقوة. وأشار إلى أن منطقة الخليج الفارسي تعد منطقة حساسة ومعقدة، وأن أي تحول عسكري فيها يمكن أن يشعل صراعًا عالميًا، وهو ما بدأه الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس.

وفيما يتعلق بالهجوم على منشآت نطنز النووية، أوضح عراقجي أنه طلب عقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي سيعقد يوم الثلاثاء. وعبر عن أمله في أن يتم إصدار قرار ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب الهجوم على هذه المنشآت.

كما أكد عباس عراقجي، خلال لقائه بالسفراء الأجانب المقيمين في طهران، أن تجاوز الاحتلال الإسرائيلي إلى إيران لم يكن ليحدث أبدًا دون توافق ودعم من الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن لديهم أدلة واضحة من القواعد الأمريكية في المنطقة حول الهجمات التي شنتها القوات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، وأن هناك العديد من الأدلة على كيفية تقديم القوات الأمريكية المساعدة للاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن تصريحات رئيس الولايات المتحدة، التي أعلن فيها صراحةً دعمه عبر تغريداته، تعتبر من أهم الأدلة.

وشدد على أن الولايات المتحدة شريك في هذه الهجمات ويجب أن تتحمل مسؤوليتها. وأكد أن إيران لا تسعى لتوسيع الحرب إلا إذا تم فرضها عليها، مشيرًا إلى أنها كانت في خضم الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي.

وأكد عباس عراقجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدافع عن نفسها بقوة، وأن هذا الدفاع يأتي ردًا على الاعتداءات. وأضاف: "إذا توقفت الاعتداءات، ستتوقف ردود أفعالنا أيضًا.

وفيما يتعلق بالاتفاقات النووية، أوضح عراقجي أنهم مستعدون لأي اتفاق يهدف إلى عدم تمكين إيران من الحصول على سلاح نووي، لكنه شدد على أنهم غير مستعدين لأي اتفاق يهدف إلى حرمان إيران من حقوقها النووية.

وأشار عباس عراقجي أن ما ينتظره هو إدانة المجتمع الدولي للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وطلب من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الحكام نقل هذا الموضوع إلى عواصمهم، مشيرًا إلى أنه قد يكون آخر خط أحمر في القانون الدولي الذي تخطاه الاحتلال الإسرائيلي. وحذر عراقجي من أن تجاهل المجتمع الدولي لهذا الأمر ستكون له تبعات على جميع الدول الأخرى.

وصرّح عراقجي أنه كان من المقرر أن يقدم الجانب الإيراني مقترحا للتوصل إلى اتفاق محتمل في الجولة السادسة من المفاوضات. كما استذكر، أن الجانب الأمريكي قد اقترح بعض المشاكل التي لم تكن مقبولة من جانبنا.

وأوضح أن هذا الاقتراح كان يمكن أن يفتح الطريق نحو اتفاق. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يرغب في أي مفاوضات أو اتفاقات، مضيفًا أن الاعتداء على إيران في وسط المفاوضات يعد دليلاً على معارضة الاحتلال الإسرائيلي لأي نوع من المفاوضات.

وقال عباس عراقجي أنه يتعين على الولايات المتحدة إدانة الهجوم على المنشآت النووية لإثبات حسن نيتها. وأشار إلى أنه يتذكر أنه في ربيع عام 1400 (2021) كنا نتفاوض في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، بينما قامت إسرائيل بتنفيذ عمل تخريبي في منشآت نطنز.

وفي ذلك الوقت، أعلنا أننا سنواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ردا على العمل التخريبي الذي قامت به إسرائيل في نطنز. وأضاف أن هذا العمل يهدف إلى تدمير الدبلوماسية، معربًا عن أسفه لأن الحكومة الأمريكية قد شاركت في هذا العمل.

وشدد على أنه إذا كانت الولايات المتحدة حقًا تدعي ذلك، فمن الأفضل أن تعلن ذلك بوضوح وعلانية، مشيرًا إلى أن الرسائل الخاصة لا تكفي؛ بل يجب على الحكومة الأمريكية إدانة الهجوم على المنشآت النووية وأن تبتعد عن هذا الصراع بشكل صريح.

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