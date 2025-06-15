وزير الصحة: معظم الجرحى والشهداء في إيران هم من النساء والأطفال

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الصحة محمد رضا ظفرقندي أكد أن جميع الكوادر الطبية، سواء الموظفين أو المتطوعين، يتواجدون في الميدان بشكل طوعي.

وأشار إلى أن الكوادر الطبية تبذل قصارى جهدها في تقديم الدعم، مضيفًا أن معظم الشهداء والجرحى نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي هم من المدنيين العاديين.

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص كانوا في منازلهم أو نائمين عندما تعرضوا للاعتداء.

وشدد وزير الصحة على أن عددًا كبيرًا من النساء والأطفال موجودون بين الجرحى والشهداء نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على البلاد.

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