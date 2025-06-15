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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٤٤ ص

وزير الصحة: معظم الجرحى والشهداء في إيران هم من النساء والأطفال

وزير الصحة: معظم الجرحى والشهداء في إيران هم من النساء والأطفال

أعلن وزير الصحة الإيراني، محمدرضا ظفرقندي، أن معظم الجرحى والشهداء جراء الاعتداءات الصهيونية على إيران هم من النساء والأطفال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الصحة محمد رضا ظفرقندي أكد أن جميع الكوادر الطبية، سواء الموظفين أو المتطوعين، يتواجدون في الميدان بشكل طوعي.

وأشار إلى أن الكوادر الطبية تبذل قصارى جهدها في تقديم الدعم، مضيفًا أن معظم الشهداء والجرحى نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي هم من المدنيين العاديين.

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص كانوا في منازلهم أو نائمين عندما تعرضوا للاعتداء.

وشدد وزير الصحة على أن عددًا كبيرًا من النساء والأطفال موجودون بين الجرحى والشهداء نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1959351
یاسر المصری

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