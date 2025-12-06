عراقجي: استئناف المفاوضات مع امريكا يعتمد على نهجها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم السبت في مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية للأنباء في طهران: "إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الحكومة الأمريكية بشأن برنامجها النووي وتطويره، وأن هذه المسألة تعتمد بالطبع على نهج الولايات المتحدة ووجهات نظرها".

وفي إشارة إلى عدوان الكيان الصهيوني والهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، قال وزير الخارجية الإيراني: "قد تكون المنشآت النووية والمناطق المحيطة بها التي تعرضت لهجوم من الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو/حزيران ملوثة بمواد مشعة، مما سيحول دون استئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

كما أعرب عراقجي عن أمله في الحصول على مساعدة فنية من اليابان، المتخصصة في إزالة التلوث بعد حادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.