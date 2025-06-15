تدمير 44 طائرة مسيرة وطائرة صغيرة على حدود البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح العميد أحمد علي غودرزي، اليوم الأحد: "عقب الغارة الجوية التي شنها الكيان الصهيوني، خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم رصد 44 طائرة مسيرة وطائرة صغيرة تابعة لهذا النظام الخبيث كانت تحاول دخول المجال الجوي للبلاد، وتدميرها بفضل يقظة حرس الحدود الشجعان".

وفي إشارة إلى الجاهزية العملياتية الكاملة لحرس الحدود في السيطرة على حدود إيران الإسلامية وحراستها، حذر جميع المعادين والإرهابيين والبلطجية المسلحين والمهربين من أن الحرس الحدود سيرد بقوة على أي اعتداء على حدود البلاد.

وأكد قائد حرس الحدود، معلنًا تضامنه الكامل مع القوات المسلحة الأخرى، على الهيمنة الاستخباراتية واليقظة والعزم الراسخ لحرس الحدود على الحفاظ على أمن الجمهورية الإسلامية الايرانية ومواجهة أي تهديدات في الشريط الحدودي.

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