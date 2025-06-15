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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٢٣ ص

اللواء شادماني: العمليات ستتواصل بوتيرة اعنف الى ان يشعر العدو بندم حقيقي

اللواء شادماني: العمليات ستتواصل بوتيرة اعنف الى ان يشعر العدو بندم حقيقي

أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي اللواء علي شادماني، أن عمليات القوات المسلحة الإيرانية ضد الكيان الصهيوني المحتل ستستمر بشكل أشد وأوسع حتى يندم العدو بشكل كامل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي اللواء شادماني قال في تصريح له: إن العمليات المتتالية التي تنفذها القوات المسلحة القوية والجاهزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني المعتدي والإجرامي، ستتواصل بوتيرة أعنف وأوسع من السابق، ولن تتوقف إلا بعد أن يشعر العدو بندم حقيقي.

وأشار إلى أن هذه العمليات تأتي في سياق الرد على جرائم العدو، وستستمر حتى يتحقق الردع الكامل.

يُذكر أن اللواء شادماني تم تعيينه مؤخرًا قائدًا لمقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي بقرار من قائد الثورة الاسلامية، وذلك عقب استشهاد اللواء غلامعلي رشيد في الهجوم الإرهابي الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1959350
شیرین سماره

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