قائد الجيش الإيراني: ضربات حاسمة ومؤثرة ستوجه الى قلب الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للجيش الإيراني، امير حاتمي، بعد تعيينه في هذا المنصب، أصدر رسالة أعرب فيها عن امتنانه لثقة وتقدير القائد الأعلى للقوات المسلحة.

هنأ خلال الرسالة بعيد الغدير وقدم تعازيه بالشهداء الايرانيين من قادة وعلماء ومواطنين اثر العدوان الإسرائيلي على الاراضي الايرانية.

وابدى استعداده لخدمة البلاد قائلا: هذا الجندي الثوري وابن الشعب الإيراني العظيم، تماشيا مع المبادئ السامية للثورة الإسلامية والدماء الطاهرة للشهداء الأبرار، يعقد عهداً مع سموكم وانني سادافع عن استقلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها ونظامها المقدس بكل ما أوتينا من قوة حتى آخر نفس في حياتنا.

وقال ان الجنود الغيورين في الجيش الايراني دافعوا بكل بسالة عن الاراضية الايرانية ومن الان فصاعدا سيوجهون ضربات حاسمة وفعالة إلى جسد الكيان الصهيوني المزيف وقاتل الأطفال.

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