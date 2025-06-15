موسكو: إسرائيل تعتبر نفسها محصنة تحت ظل الدعم المطلق من الغرب

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن تاس، أشار سيرغي ريابكوف إلى أن هذا القرار المناهض لإيران الذي تم اعتماده مؤخرًا في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعكس دعم الغرب للكيان الصهيوني.

وأكد ريابكوف، في إشارة إلى الاعتداءات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي ضد إيران، أن إسرائيل قد توصلت إلى نتيجة مفادها أنها تستطيع التصرف دون خوف من العقاب. وأضاف أن هذا أيضًا يعد تأكيدًا آخر على الدعم غير المشروط من عدد من الدول الغربية، ليس فقط من الولايات المتحدة، بل أيضًا من الدول الأوروبية الرائدة التي تشارك في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته الكيان الصهيوني في صباح يوم الجمعة على طهران وعدد من المدن الإيرانية، استشهد عدد من القادة العسكريين والعلماء والمدنيين.

وبعد هذا الهجوم الإرهابي، تم تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3" حيث أُطلقت صواريخ إيرانية نحو مواقع الاحتلال الإسرائيلي. تشمل العملية الهجومية المركبة التي نفذها الحرس الثوري عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، حيث نجحت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، تحت رمز "يا علي بن أبي طالب (ع)"، في اختراق طبقات الدفاع المتعددة للاحتلال الإسرائيلي في ليلة عيد الغدير.

وأكدت السلطات الإيرانية أنها سترد بحزم على أي مغامرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم تنفيذ عملية الرد القاطع على الهجوم الوحشي للاحتلال بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية نحو الأراضي المحتلة.

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