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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٢١ م

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مزرعة تربية الخيول في كرمانشاه

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مزرعة تربية الخيول في كرمانشاه

تسبب الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على مركز تربية الخيول السباقية في قرية الأولمبياد في كرمانشاه في وقوع حادث مأساوي. 

أفادت وكالة مهر للأنباء، أسفر الهجوم الذي وقع صباح يوم الأحد عن مقتل حوالي 50 رأسًا من الخيول.

يُذكر أن هذا المركز يحتوي على ثلاثة صالات ومرافق لتربية وتعليم الخيول السباقية والأنواع النادرة.

/انتهى/ش

رمز الخبر 1959364
یاسر المصری

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