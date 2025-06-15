الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مزرعة تربية الخيول في كرمانشاه

أفادت وكالة مهر للأنباء، أسفر الهجوم الذي وقع صباح يوم الأحد عن مقتل حوالي 50 رأسًا من الخيول.

يُذكر أن هذا المركز يحتوي على ثلاثة صالات ومرافق لتربية وتعليم الخيول السباقية والأنواع النادرة.

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