إيران تتقدم بشكوى إلى الصليب الأحمر بشأن هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قوات الهلال الأحمر

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجرحى منذ اللحظات الأولى للهجمات.

وأشار إلى أنه أثناء عمليات الإنقاذ، استشهد أحد أفراد الهلال الأحمر في تبريز نتيجة هجمات مباشرة من الطائرات المسيرة للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أنهم قد قدموا شكوى رسمية عبر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر بشأن هذه الهجمات.

وأضاف كوليوند أن الهجمات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي كانت عشوائية، حيث أرسل صورًا لاستشهاد عدد من الأطفال إلى الصليب الأحمر، ورد رئيس الصليب الأحمر قائلاً: "هذا يفطر القلب!"، ليجيبه كوليوند: "هذا غير كافٍ!، وأنتم صامتون ويجب عليكم متابعة الأمر".

وأكد أن هذه الهجمات كانت عشوائية، حيث استهدفت الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وهو ما تم ملاحظته خلال عمليات البحث.

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