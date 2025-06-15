متحدث القوات المسلحة الايرانية: الخطا الصهيوني في الحسابات سيواجه برد ايراني ساحق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، تلا بيان مركز اتصالات القوات المسلحة الايرانية، العقيد رضا صياد، مؤكدا ان نطاق الرد الايراني سيشمل جميع انحاء الاراضي المحتلة.

وفيما يلي نص البيان:

تحذير لسكان الأراضي المحتلة:

شنّ نظام نتنياهو العاجز والفاسد والمجرم عدوانًا فاشلًا مسبقا. ولم يترك هذا الخطأ في التقدير خيارًا سوى ردٍّ ساحقٍ ومؤسفٍ ومُؤثّرٍ على هذا النظام المُجرم القاتل للأطفال من قِبل القوات المسلحة الباسلة والقوية لإيران الإسلامية. إن نطاق الردّ المُدمّر للمجاهدين الإيرانيين الشجعان سيشمل بالتأكيد جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

تحذيرات لأيامكم القادمة:

1. غادروا الأراضي المحتلة؛ لأنها بالتأكيد لن تكون صالحةً للسكن لكم في المستقبل.

٢. في الليالي القليلة الماضية، نجحنا في ضرب أهداف حساسة وهامة، بما في ذلك مراكز عسكرية وأمنية، ومراكز صنع القرار للنظام، ومساكن القادة العسكريين والعلماء في أراضيكم المحتلة. لدينا الآن قاعدة بيانات كاملة للمعلومات حول جميع مواقعكم الحيوية والحساسة والمهمة. لذلك، نؤكد عليكم ألا تسمحوا للنظام المجرم باستخدامكم كدروع بشرية.

٣. تجنبوا السكن والتنقل بالقرب من المواقع المذكورة أعلاه، واعلموا أن التواجد في الملاجئ تحت الأرض لن يوفر لكم الأمن.

٤. لقد بدأ النظام الصهيوني المجرم، وخاصة رئيس وزرائه المجرم، جريمة لمصلحته الشخصية ومصلحة عائلته، معرضًا أمن وحياة سكانه للخطر، ولن تنتهي إلا بالفشل والندم.

٥. إن عدم الالتفات إلى التحذيرات المذكورة سيجلب لكم أيامًا أصعب بكثير.