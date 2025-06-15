الصحة الإيرانية: 224 شهيدا و1277 جريحا في العدوان الصهيوني على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الدكتور حسين كرمانبور، رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة، قال في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغ حتى الآن 1481 شهيدًا ومصابًا، بينهم 1277 شخصًا نُقلوا إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج، فيما تم تسجيل نسبة تفوق 90% من الإصابات بين المدنيين.

وأشار إلى أن 522 من المصابين قد غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج، في حين بلغ عدد الشهداء 224 شخصاً من الرجال والنساء والأطفال.

وأضاف كرمانبور: "هذه هي النتيجة المؤلمة لشعار زائف مفاده أن إسرائيل لا تستهدف الشعب الإيراني وأن أهدافها عسكرية فقط"، داعياً المجتمع الدولي وأصحاب الضمائر الحية، خصوصاً العاملين في الحقل الطبي من الناطقين بالفارسية حول العالم، إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" بحق المدنيين.