تسجيل 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وأشارت وزارة الصحة الى تسجيل عشرة آلاف و291 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و70 الفا و426 شخصا.

وأضافت: ان 1296 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و329 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت: ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليوني و708 ألفا و743 شخصا لغاية الآن.

يذكر أن 22 مليونا و69 الفا و844 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/إنتهى/