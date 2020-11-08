وأفادت وكالة مهر للانباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري أعلنت خلال ايجازها الصحفي اليوم الأحد عن تسجل 459 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران.

واشارت لاري الى أن عدد الذين توفوا جراء المرض بلغ 459 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك فان عدد جميع الذين توفوا بالكورونا بلغ 38 ألف و291 شخصا.

وفيما يتعلق بالمصابين الجدد بالكورونا لفتت الى أن 9 آلاف و236 شخصا اصيبوا بالكورونا وبهذا العدد فان مجموع الذين اصيبوا بالكورونا في ايران بلغ 682 ألف و386 شخصا، وقد رقد ألفين و712 مريضا من المصابين الجدد في المستشفيات.

ونوهت الى أن 5 آلاف و523 مريضا يتلقون العلاج في ردهات العناية المركزة للمستشفيات الايرانية، مشيرة الى ان 5 ملايين و223 ألفا و252 شخصا أجريت لهم فحوصات كورونا في البلاد.

/انتهى/