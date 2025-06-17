بيان السلطة القضائية حول الهجوم الإرهابي على هيئة الإذاعة والتلفزيون

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء في البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد أظهر الهجوم الجبان والهمجي للكيان الصهيوني المجرم على جزء من مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون مرة أخرى الطبيعة الخبيثة واللاإنسانية لهذه العصابة المجرمة والمحتلة، وأكد أن هؤلاء المتوحشين لا يعترفون بأي حدود أو خطوط في همجيتهم ووحشيتهم، حيث استهدفوا بدايةً المدنيين، والآن الصحفيين والمراسلين.

إن الهجوم على المراكز الإعلامية والصحفيين، وفقًا لقواعد الحرب الملزمة، يُعتبر محظورًا بشكل مطلق. ومع ذلك، فإن الصهاينة المجرمين الذين أثبتوا سابقًا عطشهم لاستهداف الصحفيين لقمع الحقيقة والواقع، قد وضعوا خلال جرائمهم ضد الشعب الإيراني، صحفيي هيئة الإذاعة والتلفزيون، هؤلاء الرواة الصادقين والوطنين، في مرمى نيرانهم.

لا شك أن الجريمة الأخيرة التي ارتكبها الصهاينة في استهداف هيئة الإذاعة والتلفزيون، وما رأيناه من شجاعة عدم اكتراث من المذيعة (السيدة إمامي) لحظة إصابة القذيفة، بالإضافة إلى شجاعة باقي العاملين في الوحدة المعنية الذين، رغم إمكانية مغادرتهم لمكان المبنى الزجاجي، بقوا ثابتين في جهادهم الإعلامي، ستعزز من مكانة ومرجعية الإعلام الوطني في نظر الشعب الإيراني.

إن مركز الإعلام التابع للسلطة القضائية، إذ يثمن جهود زملائنا المثقفين والمجاهدين في الإعلام الوطني، يدين بأشد العبارات الموقف الجبان للصهاينة في استهداف مبنى الإعلام الوطني.

نحن على ثقة بأن القوات المسلحة الإيرانية ستوجه ضربات مميتة لهؤلاء المجرمين ردًا على جريمتهم الأخيرة، وستعمل على محو وصمة العار الصهيونية من على وجه الأرض.

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