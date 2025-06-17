بطل الكاراتيه الآسيوي يهدي ميداليته الذهبية للمذيعة "سحر إمامي"

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد استمرت "سحر إمامي" في تقديم برنامجها بشجاعة بعد الاعتداء الإرهابي الجبان الذي شنّه الكيان الصهيوني على المبنى الزجاجي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث قامت بتوجيه رسائل تحدٍ للمعتدين على وطنها.

وقد لاقى تصرف إمامي الشجاع ردود فعل واسعة من المسؤولين والجمهور والمجتمع الرياضي في البلاد. وفي هذا السياق، قرر أمير مهدي زاده، بطل الكاراتيه، إهداء ميداليته الذهبية الأولى التي حصل عليها في دورة الألعاب الآسيوية 2014 في إنتشون إلى سحر إمامي.

يُذكر أن مهدي زاده يحمل في سجله الرياضي ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية في البطولات العالمية، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وأخرى فضية في الألعاب الآسيوية، وذهيتين وبرونزيتين في بطولة آسيا.

/انتهى/