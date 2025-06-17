ايران ترحب بالبيان المشترك للدول العربية والإسلامية الذي يدين العدوان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رحّب بقائي، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية إحدى وعشرين دولة عربية وإسلامية، والذي بادرت إليه جمهورية مصر العربية، والذي أدان عدوان الكيان الصهيوني على وحدة أراضي جمهورية إيران الإسلامية وسيادتها الوطنية، والانتهاك الجسيم للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من قبل هذا الكيان.

وأشاد بمبادرة جمهورية مصر العربية ودعم الدول العربية والإسلامية لها،

وأضاف: "إن محتوى هذا البيان يعكس الفهم المشترك لدول المنطقة وقلقها البالغ إزاء عدوان الكيان الصهيوني على دولة إقليمية، وعزم الدول العربية والإسلامية الجماعي على إجبار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القيام بواجباته لوقف هذا العدوان".

وفي إشارة إلى تأكيد بيان الدول العربية والإسلامية على حظر مهاجمة المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لقرارات الوكالة ومجلس الأمن ذات الصلة، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهجوم العسكري الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، مؤكدًا على مطالبة إيران ودول المنطقة المستمرة برد حاسم من مجلس المحافظين والمدير العام للوكالة لإدانة هذا الإجراء.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر من بين المؤسسين الرئيسيين لمبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وشدد على أهمية المتابعة الجادة للدعوة الواردة في البيان المذكور بشأن ضرورة التحرك العالمي للمساعدة في تحقيق هذه المبادرة، والتي لا يعيقها سوى أسلحة الدمار الشامل التي يملكها الكيان الصهيوني.