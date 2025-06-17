اطلاق الموجة العاشرة من الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على الأراضي المحتلة

وبحسب مراسل مهر ، وفقًا لمصادر إخبارية ، تم تنفيذ المرحلة الجديدة من الالاستهداف الصاروخي الإيراني للأراضي المحتلة ردًا على شرور الكيان الصهيوني.

وذكرت وسائل الإعلام الصهيونية أن الانفجار سمع في العديد من المناطق في الأراضي المحتلة.