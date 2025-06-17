اطلاق الموجة العاشرة من الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على الأراضي المحتلة

وبحسب مراسل مهر ، وفقًا لمصادر إخبارية ، تم تنفيذ المرحلة الجديدة من الالاستهداف الصاروخي الإيراني للأراضي المحتلة ردًا على شرور الكيان الصهيوني.
وذكرت وسائل الإعلام الصهيونية أن الانفجار سمع في العديد من المناطق في الأراضي المحتلة.
تم تنفيذ المرحلة الجديدة من الرد الصاروخي الايراني على اعتداءات الكيان الصهيوني.
وبحسب مراسل مهر ، وفقًا لمصادر إخبارية ، تم تنفيذ المرحلة الجديدة من الالاستهداف الصاروخي الإيراني للأراضي المحتلة ردًا على شرور الكيان الصهيوني.
وذكرت وسائل الإعلام الصهيونية أن الانفجار سمع في العديد من المناطق في الأراضي المحتلة.
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