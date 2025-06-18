بدء الموجة الثانية عشر من عملية الوعد الصادق3 باطلاق صواريخ "سجيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي في بيان رقم 11 عن بداية الموجة الثانية عشرة من عملية الوعد الصادق 3 بإطلاق صواريخ سجيل الثقيلة وطويلة المدى وذات مرحلتين.

وجاء في البيان رقم 11 الصادر عن العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية: سكان الارض المحتلة! القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية بدعم من الشعب الايراني البطل، حطمت نظام الدفاع الجوي للجيش الصهيوني خلال العمليات العديدة السابقة والان فتحت سماء الارض المحتلة احضانها للصواريخ والطائرات المسيرة الايرانية!.

واضاف: الهجمات الصاروخية ستكون محورية التاثير ومتواصلة، مثلما تم يوم امس استهداف مقرات الموساد و"آمان" وقواعد الطائرات المقاتلة للجيش الصهيوني في انحاء الارض المحتلة.

وتابع: قائد الحرس الثوري كان قد حذر من ان ابواب الجحيم ستفتح امامكم. صواريخ القوة الجوفضائية هي كالرعد لن تدعكم التواجد لحظة خارج الملاجئ تحت الارض. منذ عدة ايام لم تروا لون الشمس!.

واكد البيان: كونوا واثقين بان اصوات صفارات الانذار سوف لن تنقطع لحظة واحدة. إما ان تختاروا "الموت البطيء" في الحياة الجهنمية في الملاجئ وإما ان تنقذوا حياتكم من وابل الصواريخ التي تنزل عليكم كالمطر على مدار 24 ساعة وان تفروا من الارض المغتصبة من قبل اجدادكم عسى ان تبقوا احياء.