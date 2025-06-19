تل أبيب يعترف باستهداف مركز أمني مفندا مزاعم اعلام عبرية باستهداف مستشفى "سوروكا" بجانبه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مؤسسة نجمة داوود الناشطة في الاسعاف الصهيوني أعترفت باستهداف مركز الابحاث البيولوجية الملاصق لمستشفى سوروكا.

يذكر أن هذا المركز يعتبر من الأماكن الحساسة في الاراضي المحتلة وبناه الكيان الاسرائيلي متعمدا بجانب مستشفى سوركا للتغطية والتمويه عليه.

يشار إلى أن وسائل الاعلام التابعة للكيان الصيهوني تسعى جاهدة لاظهار أن إيران استهدفت احدى المشافي على الرغم من أن هذه المستشفى تحولت لمكان تأوي فيه الجنود الإسرائيليين من جهة ومن جهة أخرى فقط هناك موجة انفجار وقعت بجانبها.

كما يسعى الكيان الصهيوني عدم ان لا يظهر استهداف الاماكن الحساسة والاستراتيجية التي استهدفتها الصواريخ الايرانية.

الجدير بالذكر أن الكيان الصهيوني يقوم بهجومه الوحشي على إيران باستهداف عدة مستشفيات في إيران.

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