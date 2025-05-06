إيران واثيوبيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الشرطي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية والشرطة الفيدرالية لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية وقّعتا مذكرة تفاهم للتعاون. وقد وقّع هذه المذكرة كلٌّ من اللواء أحمد رضا رادان، القائد العام لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و"دِملاش غبرامبكانيل"، القائد العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية.

وقد شدد الطرفان في هذه المذكرة على توسيع التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود ودعم القانون والنظام.

ومن بين بنود مذكرة التفاهم بين شرطة إيران وشرطة إثيوبيا، تنمية التعاون الشرطي، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الجرائم المنظمة، ومكافحة الإرهاب، والجرائم السيبرانية، والسيطرة على الحدود، ومكافحة الإنتاج غير القانوني وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الأولية، وتهريب البشر.

كما شددت مذكرة التفاهم على مكافحة غسيل الأموال، وتهريب الممتلكات الثقافية والتاريخية، ومكافحة تهريب الأسلحة النارية والذخائر والمواد المتفجرة، ومكافحة تزوير الوثائق الثبوتية والهجرة غير القانونية.

وقد قام اللواء رادان، القائد العام لقوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بزيارة إلى إثيوبيا على رأس وفد رسمي بهدف تعزيز التعاون الشرطي بين البلدين.

/انتهى/