اسلامي لغروسي: سنتابع قانونيا تقاعسكم العملي في ادانة انتهاكات الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد اسلامي، مدير منظمة الطاقة الذرية الايرانية، ارسل رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفايل غروسي على خلفية العدوان الصهيوني على مفاعل اراك: هذه الهجمات العسكرية تنتهك اتفاقيات جنيف والبروتوكولات ذات الصلة، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإطار لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع النووي، ومعاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاق الضمانات الشامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعايير السلامة للوكالة والوثائق الدولية الأخرى ذات الصلة.

واضاف: كان من الضروري إنهاء هذا التقاعس على الفور، والوفاء بواجباتك العملية في إدانة هذا العدوان الصهيوني المخالف للوائح الدولية.

واكد أن إيران ستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها السيادية وستتبع التدابير القانونية المناسبة ، لا سيما فيما يتعلق بالتقاعس عن الاداء العملي الذي يرتكبه مدير الوكالة الدولي.