إيران تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أمير سعيد إيرواني مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، تقدم برسالة وجهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن التصريحات العلنية الصادرة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبيل العدوان الأخير الذي شنه الكيان الإسرائيلي على إيران.

وأكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، في رسالته، أن تصريحات غروسي تعد "انتهاكا صارخًا وجسيمًا لمبدأ الحياد المنصوص عليه ضمن مسؤوليات منصبه"، مضيفا أن مثل هذه التصريحات تتنافى كليًا مع الواجبات والالتزامات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح أن ما يكتسب أهمية قانونية خاصة هو رد فعل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب بدء اجتماع مجلس المحافظين في 9 يونيو الجاري، إذ اكتفى غروسي، في مواجهة تهديدات الكيان الإسرائيلي العلنية ضد المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، بالإشارة إلى ما وصفه بـ"مخاوف" إسرائيل المزعومة، والتي اعتبر أنها تستحق النظر، بينما تعمد تجاهل الإشارة إلى الحظر القانوني الصريح في القانون الدولي وقرارات المؤتمر العام للوكالة، والتي تحظر بشكل صريح أي تهديد أو استخدام للقوة ضد المنشآت النووية المخصصة لأغراض سلمية.

ويشن الكيان الإسرائيلي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، ما دفع طهران للرد عبر إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه عمق الأراضي المحتلة، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

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