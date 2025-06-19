الحرس الثوري: لدى إيران مفاجآت للعدو ستنكشف عنها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد علي فضلي، نائب الشؤون التنسقية للحرس الثوري الإسلامي، في مقابلة تلفزيونية مباشرة: "لقد اتخذ العدو إجراءً يائسًا ضد الشعب الإيراني بكل ما أوتي من قوة، ألا وهو الاغتيال".

وأضاف: "بدأ العدو إجراءاته وكان له أهداف جادة، وكان هدفه التأثير على الشعب الإيراني والثورة من خلال عملية نفسية، لكن الشعب الإيراني أثبت أنه متحد ومتوحد في الدفاع عن البلاد".

وقال نائب منسق الحرس الثوري الإيراني: "اليوم، بفضل الله، لدينا جميع المعدات الدفاعية محليًا، وقواتنا المسلحة لم تدخر جهدًا في الدفاع عن البلاد والشعب. الولايات المتحدة حاضرة بشكل غير رسمي إلى جانب الصهاينة".

وتابع: "لدينا مفاجآت في البحر والبر والسماء، عليكم أن تتطلعوا إليها، قادرة على مواجهة العدو بجدية، وستتكشف مع استمرار هذه الحرب".

وأكد الجنرال فضلي: "آمل ألا يتصرف الأمريكيون بحماقة أكبر، لأنهم إن تورطوا في هذه الحرب، فلن يكون لهم سبيل للتراجع. يمتلك الكيان ثماني طبقات دفاعية، أربع طبقات داخلية وأربع طبقات خارجية، لكن مقاتلوالإسلام اليوم سهّلوا دخول هذه الطبقات".

وقال نائب منسق الحرس الثوري الإيراني: "الصهاينة غير مستعدين لإيصال أخبار مناطقهم والضربات التي تلقوها إلى العالم الخارجي. طبقات الدفاع الصهيونية لا تمتلك قدرات الماضي، وقد تحطمت هيمنتهم. سيكون ضعف أمريكا في دخول الحرب أكبر، ولذلك يبحث العدو أكثر عن العمليات النفسية".

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