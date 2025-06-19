العميد نقدي في رسالة الى الشباب الفلسطيني: اليوم دوركم والفرصة التاريخية التي كنا ننتظرها

وأفادت لوكالة مهر للأنباء، انه وجّه العميد محمد رضا نقدي، نائب الشؤون التنسيقية للحرس الثوري الإسلامي، رسالةً إلى الشعب الفلسطيني.

وفيما يلي نصّ هذه الرسالة:

أيها الشعب الفلسطيني البطل، أيها الأسود والبُؤساء في ساحات الجهاد؛ أيها المجاهدون في غزة الذين رفعتم راية الأمة الإسلامية بجهادكم المنقطع النظير. أيها المجاهدون في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ أهنئكم، لقد تكللت جهودكم التي استمرت 76 عامًا بالنجاح. اليوم، تسللت الذئاب المتعطشة للدماء، التي عذبتكم وذبحتكم وقصفتكم، واغتصبت أراضيكم، إلى الملاجئ، أو تستأجر كل قارب وسفينة على شواطئها بأسعار باهظة للوصول إلى قبرص والنجاة.

يا شعب فلسطين البطل، اليوم يومكم ودوركم، والفرصة التاريخية العظيمة التي كنا ننتظرها، ألا وهي تحديد مصير المنطقة ووضع فلسطين الذي اتفقنا عليه، قد بدأت تلوح في الأفق.

يا شباب الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ الغيورين؛ أنتم الذين كتمتم غضبكم للبقاء في الساحات المهمة؛ أنتم أقرب من أي أحد إلى الأهداف الحساسة.

لقد اقترب يومكم المشؤوم وتحقيق رسالتكم التاريخية، وسنكون جميعًا معًا؛ ربما ننضم إليكم مع مجموعة أو قافلة من الأسرى الأمريكيين، وربما يكون القدر والمصير شيئًا آخر.

سننضم إليكم ونقيم احتفالًا كبيرًا معًا ونصلّي معًا في القدس. يوم التحرك والتقدم نحو القدس قريب جدًا، ولا تنسوا موعدنا بأي شكل من الأشكال، إن شاء الله النصر والتمكين قريب.

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