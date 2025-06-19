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١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٥٦ م

قاليباف: إسرائيل لن تصمد وسنضرب أينما نشاء

قاليباف: إسرائيل لن تصمد وسنضرب أينما نشاء

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمدباقر قاليباف انه إذا كان الكيان الصهيوني نفسه، فليكن على يقين أنه لن يصمد في وجه هذه الهجمات. لقد تحلينا بضبط النفس، لكن عليهم أن يعلموا أن أمتنا ليست كالدول الغربية التي يمكن السيطرة عليها بالتهديدات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قاليباف تحدث عن الوضع الراهن وردّ إيران على عدوان الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن هذا العدوان دخل يومه السابع.

وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية استعادت السيطرة بسرعة وأظهرت قوتها في مواجهة الأعداء، وقال: "شعبنا العزيز رأى كيف أن قواتنا المسلحة، عقب التحرك الأولي للعدو، سرعان ما سيطرت على الميدان، وأثبتنا اليوم أن القبة الحديدية التي رُوِّج لها لسنوات، لا يمكنها الصمود أمامنا. لقد أظهرنا في حيفا وتل أبيب ومناطق أخرى أننا نضرب حيثما نشاء".

وأشار إلى الوحدة الوطنية في دعم إيران قائلاً: "اليوم، جميع القوميات والمذاهب والتيارات السياسية في إيران تقف صفاً واحداً في الدفاع عن الوطن، وهذه الوحدة والتلاحم لهما قيمة تفوق أي تحرك عسكري".

كما تطرّق قاليباف إلى دور أمريكا في دعم الكيان الصهيوني، وقال: "لو تُرك الكيان الصهيوني دون دعم، فلن يصمد في وجه هذه الهجمات. لقد تحلّينا بضبط النفس، ولكن عليهم أن يعلموا أن شعبنا ليس كالشعوب الغربية التي تُقاد بالتهديد".

وفي ختام حديثه، شدّد قاليباف على أن "إيران لا تقبل لا حرباً مفروضة ولا سلاماً مفروضاً، وقد أثبتنا ذلك عبر التاريخ، كما أننا انتصرنا في الحرب السابقة".

/انتهى/

رمز الخبر 1959596
محمدرضا مرادی

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