الجنرال عاصم منير يؤكد على دور باكستان المسؤول في تخفيف التوترات الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الجنرال عاصم منير بمسؤولين من أبرز مراكز الفكر الأمريكية والباحثين وممثلي وسائل الإعلام الدولية وخبراء السياسة الخارجية خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة.

وفي هذا الاجتماع، شرح قائد الجيش الباكستاني آراء الحكومة والقوات المسلحة في البلاد بشأن العلاقات الخارجية، مع التركيز على التطورات الإقليمية والدولية.

وفي إشارة إلى المواجهة العسكرية الأخيرة مع الهند وعمليات الجيش الباكستاني لمكافحة التمرد دفاعًا عن سيادة البلاد وسلامة أراضيها، ذكر أن بعض الجهات الفاعلة في المنطقة تسعى إلى دعم الإرهاب كأداة للحرب الهجينة.

وأضاف أن باكستان كانت في طليعة الحرب على الإرهاب، وقدمت تضحيات جسيمة - بشرية واقتصادية - من أجل تحقيق عالم أكثر أمانًا.

كما قدم الجنرال عاصم منير شرحًا مفصلاً لنهج باكستان المتوازن تجاه النزاعات الإقليمية والعالمية، ودعم الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي.

وأكد أن باكستان تواصل القيام بدور مسؤول واستباقي في الحد من التوترات الإقليمية وتعزيز أطر التعاون الأمني.

/انتهى/