أول تعليق للبابا على المواجهة العسكرية بين إيران والكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء هذا الرد في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، حيث أعرب البابا عن قلقه ودعا إلى ضرورة الحوار كوسيلة لتجنب المزيد من التصعيد.

وتأتي هذه التصريحات في وقت شهدت فيه العديد من الدول والمسؤولين الدوليين من مختلف أنحاء العالم ردود فعل على الأعمال العدوانية التي قام بها الكيان الصهيوني. فقد أدانت جامعة الدول العربية الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، مطالبةً بتدخل فوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات.

كما أعرب السفير والممثل الدائم للاتحاد الأوروبي لدى المنظمات الدولية في فيينا عن قلقه إزاء الهجوم الإرهابي الذي نفذه الكيان الصهيوني ضد إيران، مشددًا على أهمية الحفاظ على سلامة وأمن المنشآت النووية.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني أن الهجوم الإرهابي للكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية يهدد ضمير الإنسانية، مؤكدًا وقوف باكستان إلى جانب الشعب والحكومة الإيرانية.

وفي سياق متصل، أدان رئيس البرلمان التركي في رسالة نشرها عبر منصة "إكس" الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران.

كما صرح المتحدث باسم كتائب القسام أن الكيان الصهيوني، من خلال ارتكابه لأخطاء استراتيجية، قد قرب من حتمية دمار نفسه.

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