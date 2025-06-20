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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٤٢ ص

اللواء موسوي يتفقد أحد المواقع الدفاعية في طهران

اللواء موسوي يتفقد أحد المواقع الدفاعية في طهران

زار رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية أحد المواقع الدفاعية في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار اللواء عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة، الليلة الماضية أحد مواقع الدفاع الجوي في طهران، وقدم تعازيه للمقاتلين البواسل وحراس السماء، كما تفقد الوضع العام في طهران الكبرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1959616

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