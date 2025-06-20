اللواء موسوي يتفقد أحد المواقع الدفاعية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار اللواء عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة، الليلة الماضية أحد مواقع الدفاع الجوي في طهران، وقدم تعازيه للمقاتلين البواسل وحراس السماء، كما تفقد الوضع العام في طهران الكبرى.

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