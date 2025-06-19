اللواء موسوي: سنهاجم اي هدف يتعلق بالكيان الصهيوني بشكل مستمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال زيارة اللواء موسوي لاحدى قواعد قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري ووصف معنويات افراد تلك القاعدة وجهوزيتهم بانها عالية جدا.



واثنى على الاداء العملاني والرد الماحق والدقيق الذي نفذه مقاتلو الجو فضاء للحرس ضد الكيان الصهيوني المجرم واكد اننا سنهاجم بحول الله وقوته وبشكل مستمر اي هدف يعود للكيان الصهيوني المحتل ولا نرى اي عقبة تعقينا عن ذلك.



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